Airbus переміг Boeing в Апеляційному органі СОТ

Брюссель. 12 березня. УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) підтвердила сьогодні, що американська Boeing отримувала мільярди дол. незаконної державної допомоги.

Про це власному кореспонденту УНАІН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, апеляційний орган СОТ дійшов висновку, що в період з 1989 по 2006 роки Boeing отримав від 5 до 6 млрд. дол. державної допомоги, яка не відповідала правилам СОТ. При цьому, оцінюється, що з 2007 року до цього часу Boeing отримала ще 3,1 млрд. дол. субсидій.

“Це ключове рішення чітко демонструє, що США використовували незаконний шлях підтримки бізнесу”, - заявив з приводу цього рішення СОТ комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ.

Апеляційний орган СОТ виявив низку випадків, в яких субсидії Boeing завдали чи могли завдати збитків європейській літакобудівній галузі. Серед таких випадків – 2,6 млрд. дол. на дослідження та розвиток, отримані від NASA, 1,2 млрд. дол. – на дослідження та розвиток, отримані від Міністерства оборони США, 2,2 млрд. дол. підтримки продажів на експорт, а також податкові пільги на суму в 3,1 млрд. дол.

ЄС сподівається, що після цього рішення Апеляційного органу СОТ США зроблять все для того, щоб повністю реалізувати схвалене рішення та відкличуть свої субсидії.