МЗС Укураїни очікує на парафування угоди з ЄС до кінця березня

Київ. 13 березня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України очікують, що угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде парафована до кінця березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми очікуємо проведення парафування угоди до кінця поточного місяця у Брюсселі», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, після парафування сторони розпочнуть підготовку угоди до підписання. О.ДИКУСАРОВ зазначив, що ця процедура передбачає значну технічну роботу, в тому числі підготовку автентичного перекладу тексту угоди українською мовою та мовами країн-членів ЄС.

О.ДИКУСАРОВ також зазначив, що Міністерству закордонних справ України відомо про підготовку у Верховній Раді України відповідної заяви щодо якнайшвидшого укладення угоди про асоціацію. «Ми сподіваємося, що ця заява буде підтримана всіма фракціями Верховної Ради, адже підписання угоди про асоціацію є національним інтересом України і інтересом українських громадян», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС в 2007 році почали переговори щодо Угоди про асоціацію, що включатиме зону вільної торгівлі. 19 жовтня 2011 року представники України та ЄС завершили переговори щодо створення ЗВТ.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося.