МЗС обіцяє розібратися із затриманими в Німеччині українцями

Київ. 13 березня. УНІАН. МЗС України буде розбиратися у ситуації із затриманням співробітниками прикордонної поліції Німеччини сімох українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він нагадав, що 3 березня семеро громадян України були затримані у зв’язку з підозрою в наданні недостовірних даних при оформленні шенгенських віз.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що, за інформацією, отриманою МЗС від німецьких правоохоронних органів, українські громадяни мали намір з польськими шенгенськими візами, оформленими для ділових цілей, в’їхати до Німеччини з туристичною метою.

«За результатами перевірки та заслуховування затриманих громадян співробітниками відомства по роботі з іноземцями міста Гьорліц громадян України було відпущено», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він уточнив, що шістьох громадян України було звільнено з-під варти після анулювання віз.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що, за інформацією, отриманою від співробітників туристичної компанії, яка є організатором туристичної подорожі, українським громадянам було забезпечено трансфер до Берліна. 12 березня двоє громадян України повернулися на Батьківщину літаком, решта громадян України відбуде додому сьогодні.

За словами О.ДИКУСАРОВА, 12 березня українські громадяни звернулися до Посольства України у Німеччині для подання скарг у зв’язку з їхнім затриманням співробітниками прикордонної поліції. На думку заявників, їхнє затримання було безпідставним, а перевірку документів та провадження у їхній справі надто затягнутим. Вони також вважають безпідставним анулювання віз.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що у зв’язку з цим Посольству України у ФРН доручено провести консультації у Міністерстві закордонних справ цієї країни щодо правомірності застосованих заходів з боку німецької поліції.

МЗС України також доручило посольству звернутися до причетних правоохоронних органів ФРН з проханням про проведення перевірки за фактами затримання українських громадян.

«Ми будемо в цій ситуації дуже серйозно розбиратися, тому що до громадян України не повинно бути такого упередженого ставлення. Ми маємо отримати запевнення німецької сторони, що все відбувалося в рамках законодавства. Якщо це відбувалося не в рамках законодавства, то ми будемо вживати інших дипломатичних кроків», - сказав О.ДИКУСАРОВ.