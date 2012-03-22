Україна сприятиме у відкритті консульства Польщі в Донецьку
13:34, 22 березня 2012Новини ЄС
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Повідомив прес-секретар Азарова
Варшава. 22 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв прем`єр-міністру Польщі Дональду ТУСКУ сприяти у відкритті консульства ПР у Донецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив українським журналістам прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.
За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, відкриття консульства Польщі в Донецьку очікується в травні цього року.
Крім того, В.ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що наприкінці травня відбудеться засідання українсько-польського міжурядового комітету. Місце проведення заходу ще не визначене.
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