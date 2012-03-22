Україна сприятиме у відкритті консульства Польщі в Донецьку

Варшава. 22 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв прем`єр-міністру Польщі Дональду ТУСКУ сприяти у відкритті консульства ПР у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив українським журналістам прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, відкриття консульства Польщі в Донецьку очікується в травні цього року.

Крім того, В.ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що наприкінці травня відбудеться засідання українсько-польського міжурядового комітету. Місце проведення заходу ще не визначене.