В Брюсселі третій день страйкують працівникі громадського транспорту

Брюссель. 9 квітня. УНІАН. В Брюсселі третій день триває страйк працівників громадського транспорту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, страйк розпочався в суботу, 7 квітня, після того, як після аварії, в яку потрапив міський автобус та автомобіль, водій автобуса був побитий до смерті водієм автомобіля.

Представники громадського транспорту міської транспортної компанії Брюсселя STIB вимагають захистити їхнє життя від таких нападів в майбутньому. При цьому, керівники профспілок заявили, що робота міського транспорту не відновиться, поки не відбудеться зустріч з міністром внутрішніх справ Бельгії Жоеллем Мілке. Така зустріч має відбутися сьогодні о другій половині дня.

Крім того, сьогодні представники громадського транспорту Брюсселя пройдуть мовчазною ходою центром міста в пам’ять про загиблого колегу Іліяза Тахірая.

Нападник на водія вже був допитаний поліцією, і зараз на нього виписаний ордер на арешт.