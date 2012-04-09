Богословська розповість в Брюсселі про справу Тимошенко

Богословська представить в Брюсселі результати розслідування Комісії ВР у справі Тимошенко

Брюссель. 9 квітня. УНІАН. Народний депутат України Інна Богословська представить в Брюсселі результати розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Згідно з повідомленням, що міститься на сайті EUbusiness, 10 квітня І.Богословська проведе прес-конференцію в бізнес-центрі NCI на тему “Чому Тимошенко все ще у в’язниці?”.