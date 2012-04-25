Депутат ЄП Хармс: ЄС має посилити тиск на Україну через Тимошенко

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хамс вважає, що ЄС має посилити тиск на українську владу для зупинення поганого поводження з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко та іншими політичними в’язнями.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи останні повідомлення про побиття Ю.Тимошенко у в’язниці.

“Повідомлення про серйозне погіршення умов утримання Ю.Тимошенко та її голодування викликають стурбованість. ЄС має посилити тиск на українську владу та Президента Віктора Януковича для припинення їхнього поганого поводження з Ю.Тимошенко та іншими політиками з колишнього уряду”, - сказала вона.

“Як перший крок, це має означати забезпечення того, щоб, Ю.Тимошенко отримувала належне медичне лікування від медичного персоналу, якому вона довіряє, а також забезпечення того, щоб умови утримання усіх в’язнів відповідали міжнародним стандартам”, - додала Р.Хамс.

Депутат також висловила переконання в тому, що наступний чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться в Польщі та Україні має бути використаний, як можливість висловити протест проти утримання колишніх українських урядовців у в’язницях.

“Майбутній чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі має бути символом спільної долі країн-членів ЄС та їх сусідів. Для цього, європейські політики та національні футбольні асоціації повинні не закривати очі на недемократичний розвиток в Україні. Спорт не може забувати про політичну ситуацію. Якщо Ю.Тимошенко та інші політики залишаться в ув’язненні, чемпіонат має бути використаний як можливість висловити протест”, - зазначила Р.Хамс.