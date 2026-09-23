Євросоюз готовий давати Україні гроші, але при умовах: Bloomberg розкрив деталі

Серед основних вимог – підвищення податків.

Євросоюз заявив українській стороні, що для виділення нових коштів йому потрібно побачити прогрес у прийнятті законів, спрямованих на боротьбу з тіньовою економікою, підвищення податків та наближення до норм права ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з ходом переговорів, які відбулися на полях Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, відбулася напружена зустріч голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом України Володимиром Зеленським.

Українська сторона висловила занепокоєння можливою ескалацією з боку РФ у зимовий період на тлі нестачі засобів ППО в України, повідомило джерело. Також обурення викликало рішення ЄС про скасування санкцій щодо двох російських олігархів.

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"Буде надано додаткову підтримку в сфері оборони. А в міру просування реформ у Раді – і додаткову бюджетну підтримку. У X після зустрічі.

Україна звернулася до союзників із проханням допомогти закрити непередбачену бюджетну діру на суму близько 26 млрд євро та закликала ЄС прискорити виділення кредиту на 90 млрд євро. Ці кошти призначалися для забезпечення потреб України до кінця 2027 року.

Видання зазначило, що команди сторін знову зустрінуться через 7–10 днів для продовження переговорів з цього питання.

У ЄС також запропонували українській стороні залучити до додаткового фінансування інших партнерів, зокрема Канаду, Норвегію та Японію.

Фінансова допомога ЄС Україні

ЄС залишається одним із ключових джерел фінансової підтримки України. У квітні 2026 року Євросоюз остаточно затвердив кредит на 90 млрд євро на 2026–2027 роки: близько 30 млрд євро призначені для прямої бюджетної підтримки, ще 60 млрд – для оборонних потреб.

У рамках програми Ukraine Facility Україна в червні отримала черговий, сьомий транш – 2,8 млрд євро. З урахуванням попередніх виплат загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро.

Станом на вересень ЄС також продовжує шукати додаткові ресурси для покриття майбутнього дефіциту бюджету України. У ЄС оцінюють, що потреба України в додатковому фінансуванні у 2027 році може становити не менше 32 млрд доларів.

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