ТЦК мобілізував працівника банку, коли він мав відстрочку: що вирішив суд

Чоловіка призвали 13 лютого 2025 року, однак уже наступного дня, коли його направили до військової частини, він мав чинне бронювання та відстрочку.

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, який визнав незаконною мобілізацію працівника АТ "Укрсиббанк", що на момент направлення до військової частини вже мав бронювання та відстрочку від призову.

Справу №620/3618/25 розглянули за позовом військовозобов’язаного до військової частини та відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише Судово-юридична газета.

Чоловік працював в АТ "Укрсиббанк". 23 січня 2025 року Національний банк України визначив установу критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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13 лютого 2025 року працівник прибув до територіального центру комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані, та пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби.

Того ж дня начальник відповідного органу ТЦК видав наказ №43 про призов чоловіка на військову службу під час мобілізації та направлення до Київського міського збірного пункту.

Водночас, як встановили суди, 14 лютого 2025 року чоловік уже мав статус заброньованого. Це підтверджувалося інформацією з "Дії" та витягом із "Резерв+". Того ж дня його направили до військової частини та наказом командира №47 зарахували до списків особового складу і на всі види забезпечення.

Позивач звернувся до суду, вимагаючи визнати його мобілізацію незаконною, скасувати відповідні накази та виключити його зі списків особового складу військової частини.

Що встановив суд

Чернігівський окружний адміністративний суд 24 березня 2026 року частково задовольнив позов. Він скасував накази від 13 та 14 лютого 2025 року в частині, що стосувалася чоловіка, а також наказ командира військової частини про його призначення на посаду та зарахування до списків особового складу.

Військову частину зобов’язали видати наказ про виключення чоловіка зі списків особового складу та його звільнення з військової служби.

Військова частина оскаржила це рішення в апеляції. Однак Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та застосував закон.

Суд звернув увагу, що відповідно до законодавства заброньовані військовозобов’язані, які зараховані на спеціальний військовий облік, не підлягають призову під час мобілізації.

Також суд зазначив, що бронювання здійснюється в електронній формі, а заброньованому військовозобов’язаному надається відстрочка від призову. Порядок бронювання передбачає автоматичне переведення особи на спеціальний військовий облік протягом 72 годин із моменту формування відповідного списку за визначених умов.

Оскільки чоловік 13 лютого уточнив свої військово-облікові дані, суд дійшов висновку, що він мав законні підстави для отримання бронювання у визначений Порядком строк.

Водночас територіальний центр комплектування, як встановив суд, належним чином не перевірив наявність у чоловіка права на відстрочку у зв’язку з бронюванням і видав наказ про його призов.

Важливим для справи стало й те, що безпосередньо до військової частини чоловік прибув 14 лютого – саме в цей день, за даними державних інформаційних ресурсів, він уже був заброньований та мав відстрочку.

Тому апеляційний суд погодився, що на момент фактичного призову чоловік не підлягав мобілізації.

Чому суд зобов’язав звільнити чоловіка

Окремо суд розглянув питання його подальшого перебування на військовій службі.

Апеляційний суд зазначив, що закон прямо не визначає незаконний призов територіальним центром комплектування як окрему підставу для звільнення військовослужбовця. Водночас суд має застосувати такий спосіб захисту, який дозволяє повністю усунути наслідки порушення права.

Оскільки проходження військової служби чоловіком стало безпосереднім наслідком незаконного наказу про мобілізацію, суд визнав належним способом захисту не лише скасування цього наказу, а й виключення чоловіка зі списків особового складу та його звільнення з військової служби.

У підсумку апеляційну скаргу військової частини залишили без задоволення, а рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 24 березня 2026 року – без змін.

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 15 вересня 2026 року набрала законної сили в день її ухвалення.

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Нагадаємо, що раніше ТЦК скасував аспіранту відстрочку від мобілізації, заявивши, що той нібито не відвідував заняття та не виконував індивідуальний навчальний план. Уже наступного дня чоловіка мобілізували.

Втім, суд дійшов висновку, що ТЦК не має повноважень самостійно перевіряти навчальний план, успішність чи відвідування занять. Для скасування відстрочки також не було доказів, що чоловік втратив статус аспіранта або іншим чином перестав мати право на відстрочку.

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