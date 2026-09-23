'Оточення' Добропілля росіянами: в ISW викрили брехню Кремля

Аналітики пояснили, на що спрямовані такі заяви росіян.

Міноборони РФ видало бажане за дійсне, заявивши про оточення Добропілля в Донецькій області. Ніяких доказів цьому там не надали.

На це звернули увагу аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті. Аналітики пояснили, що ця заява росіян є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на створення хибного враження про нібито обвал української оборони на фронті.

ISW зауважили, що хоча у міноборони РФ 22 вересня стверджували, що російські підрозділи нібито оточили Добропілля та просуваються у напрямку Олександрівки, ніяких "карт чи інших доказів на підтвердження цієї заяви" воно не надало.

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При цьому аналітики підкреслили, що не спостерігали жодних ознак оточення Добропілля росіянами.

У звіті також йдеться, що українські військові заявили, що російське командування постійно переносить власні терміни виконання завдань через значні втрати живої сили та невідповідність планів реальній ситуації на полі бою.

Аналітики навели слова українського військового оглядача Костянтина Машовця про те, що ЗСУ зберігають свої позиції біля Добропілля.

Ситуація навколо Добропілля: новини

Наразі Добропільський напрямок залишається однією з важливих ділянок фронту на Донеччині. Раніше ISW зазначав, що українські сили в середині вересня просунулися на південний захід від Добропілля, зокрема в районі Білицького, і утримували позиції на схід від міста.

Водночас, Росія посилює угруповання на Добропільському напрямку. За даними ISW, російські війська перекидають туди бронетехніку та засоби підтримки БПЛА, ймовірно готуючись до механізованих атак восени. Українська сторона також повідомляла про підготовку РФ до активізації наступальних дій після сезонних змін погоди.

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