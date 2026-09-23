Щось дивне сталося в Арктиці у 2010 році: вчені NASA розкрили таємницю

NASA зафіксувала незвичайну зміну в Арктиці: після десятиліть подовження сезону танення льоду близько 2010 року цей процес несподівано стабілізувався.

Сезон танення морського льоду в Арктиці з 1979 року став приблизно на 40 днів довшим. Однак близько 2010 року ця тенденція несподівано припинилася – відтоді тривалість періоду танення залишається приблизно стабільною. Про це свідчить нове дослідження під керівництвом NASA, передає Portfolio.

Дослідники проаналізували супутникові спостереження за 1979–2023 роки. Вони визначали, коли морський лід починає танути навесні та коли восени знову замерзає. Виявилося, що збільшення тривалості сезону танення було пов'язане передусім із пізнішим осіннім замерзанням, а не з тим, що весняне танення починалося раніше.

Що сталося близько 2010 року

За даними дослідження, основна частина змін відбулася ще до 2010 року. У 2000-х роках швидке скорочення крижаного покриву відкривало темнішу поверхню океану, яка поглинала більше сонячного світла. Через це осіннє замерзання затримувалося, а сезон танення ставав довшим.

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Приблизно з 2010 року ситуація змінилася. Інші особливості хмарності призвели до зменшення кількості сонячного випромінювання, яке досягає Північного Льодовитого океану. Це, за висновками дослідників, стабілізувало тривалість сезону танення, хоча щорічні коливання залишаються значними.

Водночас це не означає, що арктичний лід відновився. Сучасний крижаний покрив переважно молодший і тонший, ніж багаторічний лід, який раніше був поширеніший. Через це він сильніше реагує на зміни хмарності, шторми та вітри.

"Тривалість сезону танення тепер значно більше залежить від атмосферних впливів, оскільки лід уже тонший і вразливіший", – зазначила співавторка дослідження, дослідниця льоду Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Лінетт Буаваер.

Науковці також застерігають, що нинішня стабілізація може виявитися тимчасовою. На північ від Гренландії та в районі Канадського Арктичного архіпелагу досі залишається товстий багаторічний лід. Якщо він продовжить стоншуватися, це може спричинити нову хвилю швидкої втрати льоду.

За даними дослідження, Арктика продовжує нагріватися майже вчетверо швидше за глобальний середній показник, а льодовий покрив, що залишився, значно тонший, ніж кілька десятиліть тому.

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