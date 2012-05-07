Олланд вступить в повноваження Президента Франції 15 травня

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Новообраний Президентом Франції Франсуа Олланд вступить у повноваження 15 травня.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ.

Французьке законодавство передбачає певний перехідний період до вступу в повноваження новообраного Президента з тим, щоб уряд міг подати у відставку Президенту, який залишає посаду. При цьому, уряд продовжить виконання своїх повноважень до призначення нового прем’єр-міністра.

Таким чином, мандат чинного Президента Франції Ніколя Саркозі втратить чинності опівночі 15 травня.

Після інаугурації новий Президент Франції має призначити нового прем’єр-міністра і призначити дату першого засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, у другому турі президентських виборів у Франції 6 травня цього року перемогу здобув представник Соціалістичної партії Франсуа Олланд, який набрав 51,62% голосів виборців. Н.Саркозі, за остаточними підсумками виборів, отримав підтримку 48,38% виборців.