Кузьмін в ЄП заявив, що сповідує принцип презумпції невинності

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Рента Кузьмін впевнений, що не порушує принцип презумпції невинності, коли розповідає про обвинувачення проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”, відповідаючи на запитання УНІАН, чи відповідають принципу презумпції невинності оприлюднені ним заяви про нібито причетність Ю.Тимошенко та колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка до вбивств політиків та бізнесменів в Україні.

“Я представляю. Сторону обвинувачення, я не є істиною в останній інстанції. Я представляю позицію, офіційну позицію обвинувачення, офіційну позицію слідчого. Звичайно, у адвоката інша позиція, і, очевидно, що у Ю.Тимошенко позиція інша..., але я підкреслюю, що я тут представляю позицію прокуратури”, - сказав Р.Кузьмін.

“Я не обвинувачую Ю.Тимошенко в тому, що вона – злочинець. Я кажу про те, що на думку прокуратури, Ю.Тимошенко причетна до споєння злочинів, пов’язаних з вбивствами політиків та бізнесменів. Але я стверджую, що згідно з вироком суду, Ю.Тимошенко є злочинцем за злочинами, в яких вона була обвинувачена та засуджена, це – чиста правда. Тому від презумпції невинності... я не відступаю”, - додав перший заступник Генерального прокурора України.

В ході сьогоднішнього засідання “круглого столу” Р.Кузьмін заявив, що Ю.Тимошенко була одним з найбільших олігархів України, що разом з П.Лазаренком вона займалася просуванням свого газового бізнесу, і що вони обидва були причетні до організації та фінансування вбивств членів українського парламенту.