10 тис. квитків на матчі Євро в Україні все ще непродані

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Близько 10 тис. квитків на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні залишаються непроданими.

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на УЄФА.

Агентство відзначає, що, серед іншого, є вільні квитки, як на фінальний матч, що відбудеться у Києві, 1 липня, так і на матч між збірними Великобританії та Франції, який має відбутися у Донецьку вже у наступний понеділок – 11 червня.

Загальна кількість квитків на 31 матч Євро-2012 становила 1,4 млн.