Шульц сьогодні зустрінеться зі спостерігачами Європарламенту за справою Тимошенко

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц зустрінеться сьогодні з колишнім Президентом Європарламенту Петом Коксом та колишнім Президентом Польщі Олександром Кваснєвські для обговорення їх місії в Україні у спостереженні за справою колишнього українського прем’єр Юлії Тимошенко.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня М.Шульц повідомив, що П.Кокс та О.Кваснєвські стежитимуть від Європарламенту за судовими процесами колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко.

Вони матимуть доступ до всіх документів справ, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, надаватиме юридичну та логістичну підтримку в їхній роботі.

Передбачається, що вже в понеділок, 11 червня, представники Європарламенту зустрінуться у Києві з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, а також проведуть зустрічі з родиною та адвокатами Ю.Тимошенко.

16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.