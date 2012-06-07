Міністри ЄС висловилися за право відновлювати контроль на внутрішніх кордонах

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС схвалили рішення, яке дає можливість країнам-членам відновлювати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони на період до шести місяців з можливими подальшим продовженням на такий самий період за умови неможливості забезпечити належного контролю на якоїсь з дільниць зовнішніх кордонів Шенгенської зони через надзвичайні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні міністрів у Люксембурзі.

Представники Європарламенту вже піддали критиці таке рішення міністрів. Так, віце-президент групи народних партій в Європарламенті Манфред Вебер (Німеччина) та доповідач з цього питання Карлос Коельо (Португалія) в коментарі, переданому УНІАН наголосили, що свобода подорожей є фундаментальним правом європейських громадян.

“Парламент не має наміру поставити під сумнів компетенцію країн-членів у питаннях, що стосуються забезпечення громадської безпеки та порядку. Однак, закриття кордонів, які були відкритими до цього, є питанням, що стосується Європи в цілому. В такому випадку, європейські інституції мають бути включені в процес схвалення рішень. Інакше ми розкриємо дуже широко двері для популізму”, - наголосили депутати.

Свою незгоду з рішення Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС, яке передбачає внесення змін до Шенгенського механізму оцінки та моніторингу, висловила і Конференція Президентів Європарламенту.

“Європейський парламент глибоко розчарований односторонньою та контро продуктивною поведінкою Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС сьогодні. Це рішення не поважає повноваження парламенту і є кроком у неправильному напрямку щодо Шенгену”, - заявив з цього приводу Президент Європарламенту Мартін Шульц.

“Європейський парламент не схвалить ніяких додаткових причин для відновлення прикордонного контролю без належного спільного механізму оцінки та моніторингу, чи потрібно це, чи ні”, - додав Президент Європарламенту.

М.Шульц зазначив, що незважаючи на рішення міністрів, Європарламент продовжить роботу над питанням зміни Шенгенських угод, а також наполягатиме на тому, щоб данське президентство в ЄС пояснило свою позицію з цього питання під час сесії Європарламенту у Страсбурзі наступного тижня.