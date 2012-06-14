Деуптати ВР та ЄП назвали неприйнятним вилучення політичних опонентів з виборів

Страсбург. 14 червня. УНІАН. Депутати України та ЄС підкреслюють, що вилучення політичних опонентів з виборів шляхом ув’язнення не прийнятно для європейської країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві за підсумками 19-го засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС.

“(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року, яка закликає українську владу вирішити в цивілізований спосіб проблему, яка виникла із засудженням лідерів української опозиції за політично-вмотивованими підставами, шляхом негайного та безумовного їх звільнення з-під варти та надання їм дозволу на участь в наступних парламентських виборах; підкреслює у зв’язку з цим свій заклик до Верховної Ради продемонструвати політичну волю та видалити з українського кримінального законодавства всі такі положення, за якими політик може нести кримінальну відповідальність за його/її політичні рішення, розуміючи, що такі юридичні залишки радянського минулого не відповідають європейським стандартам”, - написано у 4-му пункті заяви.

“(Комітет – УНІАН) особливо наголошу, таким чином, що будь-які дії, спрямовані на вилучення політичних опонентів шляхом їх ув’язнення є просто неприйнятним для будь-якої європейської країни, яка заявляє про свою відданість базовим принципам демократії”, - продовжується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, після голосування за поправку депутата від Партії регіонів Леоніда Кожари, який пропонував замінити 4-ий пункт резолюції, представники Партії регіонів залишили залу засідань, оскільки їх поправка не була підтримана українською частиною делегації: за поправку Л.Кожари проголосували 5 депутатів Верховної Ради, проти – 6.

Голосування у залі проводив співголова Комітету парламентського співробітництва, польський депутат Європарламенту Павел Коваль.