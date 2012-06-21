Баррозу вітає Грецію з новим урядом

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу вітає створення нового уряду Греції.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я тепло вітаю сьогоднішнє оголошення про формування нового уряду в Греції. Я особливо впевнений в тому, що нова адміністрація розраховуватиме на щироку парламентську підтримку”, - написано у заяві.

Ж.М.Баррозу зазначив, що формування уряду свідчить про готовність Греції поважати свої зобов’язання та залишатися в зоні євро.

Президент Єврокомісії також пообіцяв продовжити співпрацю з владою Греції для відновлення зростання економіки цієї країни та створення робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 червня, три партії – правоцентристська “Нова демократія”, лівоцентристська ПАСОК та ліва ДІМАР – домовилися про формування уряду на чолі з Антонісом Самарасом.