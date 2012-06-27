В ПАРЄ висловлюють жаль, що Україна не змінила статті 364 та 365 Кримінального кодексу

Страсбург. 27 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лінден висловлюють жаль, що статті 364 та 365 Кримінального кодексу України і досі не змінені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

У документі співдоповідачі нагадують, що у січні цього року у своїй резолюції ПАРЄ рекомендувала Україні змінити ці статті Кримінального кодексу, однак українська влада пообіцяла вирішити це питання шляхом підготовки нового Кримінального кодексу, який планує представити на початку 2013 року.

“У той самий час влада змінила чинний Кримінальний кодекс з метою “гуманізації покарань за економічні злочини”. Ці зміни, дійсно, замінили ув’язнення за виключно економічні злочини, штрафами. Ми висловлюємо жаль, що статті 364 та 365 не були змінені спільно з цими змінами”, - написано у записці.

Як повідомляв УНІАН, за статтями 364 та 365 Кримінального кодексу засуджено кілька колишніх членів українського уряду і, зокрема, колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та колишній виконуючий обов’язки міністра оборони Валерій Іващенко.