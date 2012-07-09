Україна та НАТО в багатьох сферах відкривають нові можливості для співпраці

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Надзвичайний та Повноважний Посол України в Бельгії та Люксембурзі, глава місії України при НАТО Ігор Долгов зазначає, що в багатьох сферах Україна відкривала нові шляхи спів робітництва з НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив у відео-зверненні з нагоди 15-річчя з підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

“Мені приємно зазначити, що в багатьох сферах нашої співпраці Україна відкривала нові шляхи і нові можливості для такого співробітництва, яке потім поширювалося на інші країни-партнери НАТО”, - сказав Посол.

Він нагадав кілька програм, які здійснювалися разом з НАТО і мали прямий вплив на покращення довкілля і безпеки українських громадян.

“Ми започаткували такі невідомі до нашого досвіду сфери діяльності, як охорона довкілля, розробка наукових програм, громадська дипломатія, робота з молоддю в Україні так і за її межами”, - сказав І.Долгов.

Посол зазначив, що НАТО – “не тільки і не стільки” займається вирішеням війькових та безпекових питань, але є й політичною організацією.

“І ця політика спрямована на те, щоб здійснювати конкретні проекти, які зрозумілі громадськості, які приносять користь суспільству в тих країнах де вони здійснюються, і які додають оцю додану вартість до наших взаємовідносин”, - сказав І.Долгов.

Посол також нагадав, що двері штаб-квартири НАТО протягом останніх 15 років були завжди широко відкриті для українських делегацій.

“В рамках програм публічної дипломатії штаб-квартиру НАТО постійно відвідували депутати Верховної Ради України, урядовці, представники неурядових організацій, українська молодь. Я вже навіть збився з рахунку скільки різного роду конкурів та вікторин проводилося для молоді і для учнів в Україні, і ми також намагалися заохочувати не тільки грамотами, подяками і відзнаками, але також можливістю відвідати штаб-квартиру НАТО і побачити як працює ця унікальна організація”, - зазначив Посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна та НАТО підписали Хартію про особливе партнерство 9 липня 1997 року у Мадриді.