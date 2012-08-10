Луценко впевнений, що виграє Європейський суд з прав людини

Київ. 10 серпня. УНІАН. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко запевняє, що він виграє у Європейському суді з прав людини у справі щодо ненадання йому справедливого правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час дебатів на засіданні Печерського районного суду Києва.

«Хочу запевнити, нешановна пані суддя і нешановні прокурори, що цей успіх політичної розправи – не надовго, оскільки будь-яка влада рано чи пізно змінюється. І останній вирок цьому фарсу і цьому режиму буде в Європейському суді», - сказав Ю.Луценко, наголосивши, що він пройде усі українські судові інстанції і наприкінці року подасть до Європейського суду з прав людини третю справу щодо ненадання йому доступу до справедливого правосуддя.

«Я переконаний, що виграю це, і ваші процеси, як і процеси над режимом, свого часу будуть проходити зовсім не так, як цей процес і процес Тимошенко», - наголосив екс-міністр.