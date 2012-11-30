Спостерігачі ПАРЄ: Вибори в Україні затьмарені відсутністю рівних можливостей

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Тимчасовий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зі спостереження за парламентськими виборами в Україні зазначає, що вибори були затьмарені відсутністю рівних можливостей для кандидатів.

Про це йдеться у висновках групи спостерігачів ПАРЄ, представлених на засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Андоррі-Ля-Велья.

“Вибори в Україні були затьмарені зсунутими можливостями, що сприяло домінуванню основних економічних та фінансових груп, зокрема, через зловживання адміністративним ресурсом та відсутність прозорості у фінансуванні виборчої кампанії та партій, а також завдяки незбалансованому медіа-висвітленню”, - написано у висновках тимчасового комітету.

Разом з тим, спостерігачі ПАРЄ зазначили, що виборці мали можливість вибору з різних партій та великої кількості окремих кандидатів.

Крім того, у документі зазначається, що сам день голосування пройшов спокійно.

“Члени тимчасового комітету відзначили гарно впорядковане проведення виборів, вважаючи, що в цілому голосування та підрахунок голосів були проведені професійно та спокійно”, - написано у висновках спостерігачів ПАРЄ.

Спостерігачі зазначили, що ситуація почала погіршуватися під час встановлення результатів виборів, що спричинило значні затримки у встановленні результатів, а також до серйозних проблем щонайменше в 13-ти мажоритарних округах.

“В цьому зв’язку тимчасовий комітет висловлює свою глибоку стурбованість цими порушеннями, які могли викривити весь виборчий процес”, - написано у висновках спостерігачів.

У висновках також зазначається задоволення тим, що в листопаді 2011 року Верховна Рада України при схваленні нового закону про вибори врахувала низку рекомендаці Венеціанської комісії Ради Європи, а також відзначив покращення якості списків виборців порівняно з попередніми виборами.

Разом з тим, спостерігачі зазначили, що виборча система, встановлена останнім законом про парламентські вибори в Україні, не була такою, як рекомендована Асамблеєю та Венеціанською комісією.

У висновках спостерігачів також міститься стурбованість серйозними проблемами, які відзначаються кожні вибори в Україні, такими як зловживання адміністративним ресурсом, активна участь чиновників місцевих та регіональних органів влади у зустрічах з кандидатами, розповсюдження фальшивих газет, що містять помилкову, або наклепницьку інформацію про кандидатів, випадки розповсюдження товарів серед виборців, що може розглядатися як непряма форму підкупу, а також наявність так званих технічних кандидатів та партій.

“Тимчасовий комітет переконаний, що ці феномени не сприяють у побудові довіри виборців до виборчого процесу”, - написано у висновках.

Спостерігачі також висловили жаль, що вибори відбулися на фоні перебування у в’язниці двох основних представників опозиції – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Крім того, вони зазначили, що роль грошей у виборчій кампанії, здається стала ще більшою, ніж під час останніх президентських виборів в 2010 році.

“На жаль, багато українців сприймають політичну “битву”, скоріше як боротьбу між різними кланами та їхніми фінансовими інтересами, ніж змагання платформ та ідей”, - написано у висновках.

Спостерігачі ПАРЄ також висловили думку, що Центральна виборча комісія, в цілому, діяла задовільно.

“Тимчасовий комітет вважає, що Парламентська Асамблея має продовжувати тісну співпрацю з українським парламентом та інституціями засобами моніторингової процедури та Венеціанської комісії з метою вирішення проблем, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року”, - написано у висновках спостерігачів ПАРЄ.

Спостерігачі також порекомендували українській владі здійснити низку кроків, серед яких, схвалити єдиний виборчий кодекс, реформувати виборчу систему з тим, щоб дати можливість малим партіям також бути представленими в парламенті шляхом покращення регіонального представництва та підвищення впливу виборців на вибір майбутніх депутатів через запровадження відкритих партійних списків.

Крім того, спостерігачі рекомендують реалізувати рекомендації Групи країн проти корупції щодо посилення прозорості політичних партій та фінансування виборчих кампаній, провести розслідування щодо всіх обвинувачень у зловживанні адміністративним ресурсом та в інших порушеннях, провести ефективне розслідування порушень в мажоритарних округах, в яких результати виборів були скасовані, здійснити кроків для гарантування плюралізму в медіа під час виборчої кампанії, вивчити засоби спрощення процедури підрахунку голосів та організувати тренінги для членів виборчих дільниць, особливо в сільських зонах.

“Асамблея готова допомагати Україні в реалізації цих важливих виборчих реформ”, - написано у висновках спостерігачів ПАРЄ.