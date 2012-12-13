Немиря: Європа цікавитиметься в української опозиції думки про реформи

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря каже, що європейські політики порівнюватимуть оцінки прогресу України в сферах, необхідних для підписання угоди про асоціацію, з оцінками української влади та опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам після зустрічей на саміті Європейської народної партії.

“Я зробив доповідь про ситуацію в Україні після парламентських виборів, і поінформував про співробітництво між опозиційними силами, пріоритетах об’єднаної опозиції, і так само висловив оцінку опозиції, Юлії Тимошенко як лідера опозиції щодо останніх висновків Ради закордонних справ, резолюції Європарламенту та більш розгорнутої позиції, яка була нам представлена, і яка була підготовлена міністрами закордонних справ від Європейської народної партії”, - сказав Г.Немиря.

“Нам було сказано і підкреслено, що так само як буде братися до уваги оцінка виконання умов ЄС урядом України, так само дослухатимуться, і проситимуть думки опозиції та Юлії Тимошенко”, - додав він.

Г.Немиря зазначив, що опозиція вітає той факт, що у висновках Ради закордонних справ ЄС щодо України, резолюції Європарламенту та позиційному документі міністрів закордонних справ Європейської народної партії більш детально формулюються умови до української влади для підписання угоди про асоціацію, а також вказується можливий час такого підписання – листопад наступного року.