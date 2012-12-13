Немиря: Європа цікавитиметься в української опозиції думки про реформи
Опозиція вітає умови щодо підписання угоди про асоціацію
Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря каже, що європейські політики порівнюватимуть оцінки прогресу України в сферах, необхідних для підписання угоди про асоціацію, з оцінками української влади та опозиції.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам після зустрічей на саміті Європейської народної партії.
“Я зробив доповідь про ситуацію в Україні після парламентських виборів, і поінформував про співробітництво між опозиційними силами, пріоритетах об’єднаної опозиції, і так само висловив оцінку опозиції, Юлії Тимошенко як лідера опозиції щодо останніх висновків Ради закордонних справ, резолюції Європарламенту та більш розгорнутої позиції, яка була нам представлена, і яка була підготовлена міністрами закордонних справ від Європейської народної партії”, - сказав Г.Немиря.
“Нам було сказано і підкреслено, що так само як буде братися до уваги оцінка виконання умов ЄС урядом України, так само дослухатимуться, і проситимуть думки опозиції та Юлії Тимошенко”, - додав він.
Г.Немиря зазначив, що опозиція вітає той факт, що у висновках Ради закордонних справ ЄС щодо України, резолюції Європарламенту та позиційному документі міністрів закордонних справ Європейської народної партії більш детально формулюються умови до української влади для підписання угоди про асоціацію, а також вказується можливий час такого підписання – листопад наступного року.