Луценко планує найближчим часом вдруге оскаржити порушення своїх прав в Євросуді

Київ. 9 січня. УНІАН. Другу заяву про порушення прав екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка незабаром буде подано до Європейського суду з прав людини.

Про це заявила дружина екс-міністра, народний депутат від ”Батьківщини” Ірина Луценко в ефірі «5 каналу».

«Вона (заява) готова в цілому до Європейського суду по суті. Тобто це буде друга заява. Основне, на що ми покладаємо основні надії. Це заява про несправедливий суд», - цитує І.Луценко Lb.ua.

«Упевнені в 100-процентному виграші цієї заяви у Європейському суді. Я думаю, що є 99% надії, що після виграшу нашого по суті в Європейському суді, ще до закінчення терміну, який залишився Ю.Луценко, - 2 роки, думаю, що ми зможемо, все залежить від термінів розгляду у Європейському суді, сподіватися на те, що Ю.Луценко вийде раніше на волю», - уточнила депутат.

«Ще до закінчення свого терміну. У нас дуже серйозні надії на це», - підсумувала І.Луценко.

Як відомо, 3 липня 2012 року Євросуд з прав людини визнав затримання і арешт Ю.Луценка такими, що порушують Європейську конвенцію про захист прав людини. Суд також зобов`язав Україну виплатити Ю.Луценку 15 тисяч євро моральної компенсації.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, коментуючи рішення Євросуду, відзначив, що у порушеннях прав Ю.Луценка під час його арешту винні не посадові особи, а недосконалий Кримінально-процесуальний кодекс радянських часів, який діяв на той момент.

За словами Р.Кузьміна, Євросуд може зобов`язати Україну виплатити Ю.Луценку компенсацію за арешт, і це рішення виконають. Однак додав, що звільнити його могли б лише за умови, якби на момент рішення Європейського суду Ю.Луценко ще перебував під слідством, і не було рішення Печерського суду.