У листопаді безробіття в зоні євро знову зросло

Брюссель. 10 січня. УНІАН. У листопаді 2012 року рівень безробіття в зоні євро з урахуванням поправки на сезонність зріс порівняно з жовтнем до 11,8% з 11,7% і досягнув нового рекорду.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) в листопаді не змінився порівняно з жовтнем і становить 10,7%.

У листопаді 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,5%), Люксембурзі (5,1%), Німеччині (5,4%) і Нідерландах (5,6%).

Найвищий рівень безробіття року було зареєстровано в Іспанії (26,6%) та Греції (26,0%).

За даними Євростату, в цілому в листопаді не мали роботи 18,820 млн. осіб у зоні євро і 26,061 млн. осіб в ЄС-27.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року рівень безробіття в зоні євро з урахуванням поправки на сезонність зріс порівняно з вереснем до 11,7% з 11,6% і побив попередній рекорд.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.