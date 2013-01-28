Еттінгер та Кожара поговорять про енергетику

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер обговорить з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою весь спектр енергетичних питань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Євро комісії Марлін Холзнер.

“На цьому тижні комісар зустрінеться з міністром закордонних справ України для підготовки до саміту 25 лютого. Ми будемо говорити про весь спектр питань, починаючи від членства України в Енергетичному співтоваристві, а також модернізації газотранспортної системи”, - сказала вона.

“І я можу уявити, що в цих дискусіях він також запитає про інформацію щодо експлуатації сланцевого газу”, - додала М.Холзнер.

Як повідомляв УНІАН, 30-31 січня Л.Кожара відвідає Брюссель. Серед його зустрічей запланована також зустріч з комісаром ЄС з питань енергетики.