Комітет ВР розгляне резолюцію з питань євроінтеграції 1 лютого

Брюссель. 29 січня. УНІАН. Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції може розглянути спільний проект резолюції Верховної Ради щодо курсу на євроінтеграцію на засіданні 1 лютого.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова Комітету Григорій Немиря.

“1 лютого має відбутися засідання Комітету з питань європейської інтеграції, де може бути розглянуто узгоджений проект”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, низка опозиційних фракцій парламенту виступила за схвалення відповідної резолюції, після чого Верховна Рада вирішила доручити Комітету з питань євро інтеграції підготувати узгоджений проект документу.