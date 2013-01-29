Комітет ВР розгляне резолюцію з питань євроінтеграції 1 лютого
13:47, 29 січня 2013Новини ЄС
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Повідомив голова Комітету Немиря
Брюссель. 29 січня. УНІАН. Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції може розглянути спільний проект резолюції Верховної Ради щодо курсу на євроінтеграцію на засіданні 1 лютого.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова Комітету Григорій Немиря.
“1 лютого має відбутися засідання Комітету з питань європейської інтеграції, де може бути розглянуто узгоджений проект”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, низка опозиційних фракцій парламенту виступила за схвалення відповідної резолюції, після чого Верховна Рада вирішила доручити Комітету з питань євро інтеграції підготувати узгоджений проект документу.
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