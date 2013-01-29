Європарламент схвалить рішення щодо місії Кокса-Квснєвського 6 лютого

Брюссель. 29 січня. УНІАН. Рішення щодо майбутнього Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Олександра Кваснєвського буде схвалено 6 лютого на засіданні Конференції президентів Європарламенту.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Григорій Немиря.

“Місія Кокса-Кваснєвського прибуде до Києва і Харкова 4-5 лютого. Заплановані зустрічі з усіма основними діючими особами, зроблено запит на відвідування і зустріч з Юлією Тимошенко в Харкові. І 6 числа, прямо з Києва, вони вилітають до Страсбурга”, - сказав він.

Г.Немиря зазначив, що за результатами візиту до Києва і висновками місії Конференція президентів Європарламенту може схвалити рішення щодо того, чи варто продовжувати цю місію, якщо так, то на який термін, а також щодо критеріїв, які можуть свідчити про її успішність.

“В конкретному сенсі йдеться про виконання багатьох обіцянок які чули П.Кокс та О.Кваснєвський під час своїх чисельних візитів і констатації того, що на жаль, незважаючи на те, що місія вже 8 місяців працює, поки що мета, заради якої її було створено, не досягнута”, - сказав Г.Немиря.

Як повідомляв УНІАН, місія П.Кокса та О.Кваснєвського працює з червня 2012 року. Вона відстежує ситуацію щодо справ проти колишнього прем’єр-міністр України Юлії Тимошенко та інших представників української опозиції і колишніх урядовців.