Політична Асамблея ЄНП обговорила кроки із запровадження санкцій проти Кузьміна та інших

Брюссель. 29 січня. УНІАН. Політична Асамблея Європейської народної партії (ЄНП) розглянула можливість конкретних кроків щодо персональних санкцій проти посадовців України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря.

“В дебатах основну доповідь зробив (голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту – УНІАН) Ельмар Брок, який підкреслив, що в Європарламенті він закличе групу “народників” виступати за подальшу лібералізацію візової політики щодо звичайних громадян України. Натомість, паралельно, він закликав, і це позиція групи, яка знайде відповідне відображення і на рівні Комітетів і в країнах-членах, щодо переходу до практичних кроків щодо заборони на в’їзд, візових санкцій та інших обмежувальних заходів проти тих посадовців в Україні, зокрема, він назвав прізвище першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна, які фактично зневажають верховенство права і систематично порушують права людини, торпедуючи тим самим ті шанси, які існують, ще в цьому році підписати угоду про асоціацію”, - сказав він.

Г.Немиря зазначив, що в ході дискусії така позиція Е.Брока отримала підтримку членів Політичної Асамблеї ЄНП.

Він також зазначив, що як представник української опозиції, також підтримує такий диференційований підхід, який має передбачати розширення можливостей для подорожей для звичайних громадян, і, водночас, обмеження для тих, хто порушує фундаментальні права людини.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи не побоюється він, що запровадження санкцій проти українських посадовців може негативно вплинути на перспективу підписання угоди про асоціацію, Г.Немиря особливо наголосив на тому, що зараз йдеться не про санкції чи обмежувальні заходи проти України, а лише про обмежувальні заходи для окремих осіб.

“Не йшлося під час дискусії про запровадження санкцій чи обмежувальних заходів проти України, йшлося про обмежувальні заходи проти посадовців, які своїми діями, на думку європейської сторони, фактично підривають і загрожують спільним цінностям”, - сказав український депутат.

“Дипломатам добре відомо, що для політиків іноді загроза санкцій сама по собі може бути достатньою для того, щоб внести корективи в політику, або провести відповідні зміни в кадровому складі для того, щоб цю загрозу зменшити, або відійти від неї. В цьому сенсі ми кажемо не про публічну загрозу, а про початок планування в рамках Європарламенту можливості часу та критеріїв запровадження таких каліброваних, вивірених, персональних обмежувальних заходів, які включають в себе не лише заборону на в’їзд”, - додав він.

Г.Немиря також нагадав, що дискусія щодо персональних санкцій проти низки українських посадовців отримала ще більше значення після того, як США вже скасували віз на в’їзд Р.Кузьміну, про що той сам повідомив.

“Враховуючи факт, що спільна заява останнього саміту США-ЄС має окремий параграф щодо України, то безумовно, також тут є і аспект координації політиків щодо України між США та ЄС”, - наголосив депутат.

Він також підкреслив, що в ході розмови на Політичній Асамблеї ЄНП наголошувалося на тому, що в Україні відбулося суттєве погіршення ситуації, в тому числі з урахуванням нових обвинувачень, висунутих колишнього прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, а також переслідувань її адвоката Сергія Власенка та особисто Г.Немирі.