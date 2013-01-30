Ештон стурбована російським законом про заборону пропаганди гомосексуалізма

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питан спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон стурбована намірами Держдуми Росії запровадити штрафи за пропаганду гомосексуалізму.

Про це йдеться у заяві речника К.Ештон, текст якої передано УНІАН.

“Реалізація цього закону може посилити дискримінацію лесбіянок, геїв, бісексуалів, транссексуальних та інтерсексуальних людей, та всіх тих, хто підтримує їх і їхній вибір, зокрема, шляхом обмеження їх права на свободу слова та їх права на свободу асоціацій та зібрань”, - написано у заяві.

К.Ештон закликала Російську Федерацію дотримуватися національних та міжнародних зобов'язань, зокрема в рамках Ради Європи, як країни, що ратифікувала Конвенцію захисту прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Російська Державна Дума схвалила у першому читанні закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх, і встановила штрафи за його порушення у розмірі від 4 до 500 тис. рублів.