Кожара почув позитивні сигнали від міністрів ЄС

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС позитивно налаштовані на підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це він заявив сьогодні вранці власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі після участі в засіданні “Групи друзів України” на рівні міністрів закордонних справ.

“Позитивні сигнали ми почули, і переважна більшість була позитивно налаштована щодо саміту 25 лютого, і щодо підписання угоди про асоціацію. Але Україні доведеться зробити певну роботу, яка до речі буде зроблена не для Європейського Союзу, а в контексті внутрішніх реформ в Україні, для українського народу.”, - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що вперше взяв участь у такому форматі зустрічі, і підкреслив, що обговорення було “дуже корисним”.

“Ми довели свою позицію до міністрів. Була відверта дискусія. Ми говорили і про європейську інтеграцію, і про порядок денний реформ. Я думаю, що було розуміння з багатьох пунктів”, - сказав міністр.

Він не надав інших деталей.

В зустрічі Групи друзів України взяли участь 12 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, в тому числі міністр країни-організатора зустрічі – Словаччини – Мирослав Лайдак, а також представники усіх інших країн-членів ЄС.