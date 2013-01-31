В Україні завершено програму ЄС з вдосконалення системи охорони громадського порядку

Київ. 31 січня. УНІАН. В Україні завершено реалізацію проекту Twinning «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України», на реалізацію якого ЄС виділив 1,5 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія закриття проекту відбулась сьогодні у Києві.

На церемонії заступник міністра внутрішніх справ України — генерал-лейтенант міліції Віктор Ратушняк зазначив, що проект успішно реалізовано, й українські правоохоронці отримали нові знання та досвід.

Інші учасники заходу повідомили, що завдяки реалізації проекту, що був втілений міністерствами внутрішніх справ Франції та Румунії у співпраці з МВС України, ЄС та Україна разом працювали над тим, щоб покращити систему охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС, використовуючи найкращий європейський та світовий досвід.

Крім того, на переконання учасників заходу, підтримуючи структурні реформи правоохоронної системи України, цей проект сприяв посиленню верховенства права в державі.

Як повідомляв УНІАН, реалізація проекту Twinning «Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України» розпочалась рік тому.

Впродовж 2012 року французькі та румунські правоохоронці ділились своїм досвідом з бійцями внутрішніх військ України.

Довідка УНІАН. Twinning - це ініціатива Єврокомісії, яка була заснована в 1998 році в контексті підготовки до розширення Європейського Союзу (ЄС). Для України реалізація проектів Міжнародної технічної допомоги Twinning стала можливою в рамках підписаної Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС, а також Плану дій Україна-ЄС.