Фюле висловив Кожарі стурбованість ситуацією Луценка та Тимошенко

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле під час зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою пізно ввечері в середу висловив стурбованість ситуацією колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-офісі комісара.

“Комісар С.Фюле висловив стурбованість несподіваним перевезенням колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка зі шпиталю до в’язниці”, - написано в повідомленні.

Комісар зазначив, що стан здоров’я Ю.Луценка залишається предметом стурбованості, і закликав українську владу взяти відповідальність за гуманітарні та стан здоров’я колишнього міністра.

С.Фюле також запитав Л.Кожару про ситуацію Ю.Тимошенко, і висловив стурбованість політичним контекстом процесів проти неї.

В ході зустрічі сторони також обговорили розвиток відносин Україна-ЄС у світлі висновків, схвалених Радою закордонних справ ЄС 10 грудня.

“Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір”, - сказав комісар.

Разом з тим, він зазначив, що ЄС очікує від Києва рішучих дій та відчутного прогресу, які дадуть можливість підписати угоду про асоціацію на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року.

В ході зустрічі комісар та міністр також обговорили наступний візит С.Фюле в Україну, запланований на 7-8 лютого.