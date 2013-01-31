Україну попередили, що автоматизму у підписанні угоди про асоціацію не буде

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс наголошує, що не може бути автоматизму у підписанні Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

«Це ще не вирішено. Було б великою помилкою вважати, що це буде автоматично, що все відбудеться само собою», - сказав міністр.

Він відзначив, що Україна є важливим партнером не лише для Литви, а й для всього Європейського Союзу, а її геополітична роль в Європі дуже важлива. Разом з тим Л.Лінкявічюс наголосив, що Україна має прийняти рішення про вибір.

«Має бути не лише процес, а й результат, який можна було б оцінити і відчути», - сказав литовський міністр.

Він відзначив, що сьогодні вранці на засіданні Групи друзів України з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарой, глава українського зовнішньополітичного відомства розповів про хід виконання Києвом рекомендацій Ради закордонних справ ЄС, висловлених 10 грудня 2012 року.

«У багатьох сферах є зрушення вперед, це стосується і виборчого кодексу, і конституційної реформи... Це все добре, але це знову ж таки - процес, а потрібно, щоб були результати», - сказав Л.Лінкявічюс.

Він також підкреслив необхідність розв’язання Україною проблеми виборчого правосуддя.

«Потрібні дуже серйозні зусилля, оскільки є дуже багато питань, і треба відверто говорити про це. Незважаючи на те, що пояснюється зворотне, але враження все одно залишається таким самим, і треба, щоб наші українські друзі про це знали і ставилися до цього відповідально», - сказав литовський міністр.