Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Європол виявив 380 футбольних матчів, що можуть бути договірними.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської Le Soir.

За даними видання, 425 арбітрів, керівників клубів та гравців підозрюються у змові з метою заробити гроші в букмекерських конторах.

Видання зазначає, що найбільше таких матчів – в чемпіонатах Туреччини, Німеччини та Швейцарії.

Разом з тим, Європол підозрює в тому, що договірними були два матчі в Лізі чемпіонів і кілька кваліфікаційних матчів для участі в чемпіонаті світу.

В ході сьогоднішньої прес-конференції в Гаазі директор Європолу Роб Уейнрайт продемонстрував, зокрема, уривки кваліфікаційного матчу до чемпіонату світу між Аргентиною та Болівією, під час якого угорський суддя призначив суперечливий пенальті на користь аргентинців.