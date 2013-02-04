Європол виявив 380 футбольних матчів, що можуть бути договірними

16:58, 04 лютого 2013
Новини ЄС
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В організації підозрюють 425 арбітрів, футболістів та керівників клубів

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Європол виявив 380 футбольних матчів, що можуть бути договірними.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської Le Soir.
За даними видання, 425 арбітрів, керівників клубів та гравців підозрюються у змові з метою заробити гроші в букмекерських конторах.
Видання зазначає, що найбільше таких матчів – в чемпіонатах Туреччини, Німеччини та Швейцарії.
Разом з тим, Європол підозрює в тому, що договірними були два матчі в Лізі чемпіонів і кілька кваліфікаційних матчів для участі в чемпіонаті світу.
В ході сьогоднішньої прес-конференції в Гаазі директор Європолу Роб Уейнрайт продемонстрував, зокрема, уривки кваліфікаційного матчу до чемпіонату світу між Аргентиною та Болівією, під час якого угорський суддя призначив суперечливий пенальті на користь аргентинців.

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