Віце-президент Єврокомісії стримано оптимістичний щодо нового багаторічного бюджету ЄС

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Віце-президент Євро комісії, відповідальний за питання міжінституційних відносин та адміністрації, Маруш Сефковіч стримано оптимістичний щодо нового багаторічного бюджету ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це він заявив після завершення засідання Ради із загальних справ ЄС, на якому, в тому числі, обговорювалася підготовка до саміту ЄС, який відбудеться 7-8 лютого, і на якому лідери країн-членів обговорюватимуть майбутній багаторічний бюджет ЄС на період 2014-2020 років.

Віце-президент Єврокомісії закликав країни-члени до активної роботи з тим, щоб досягнути успіху в переговорах, і, водночас, зазначив, що при підготовці бюджету важливо буде дотриматися його збалансованості.

Зі свого боку, за словами віце-президента, Комісія готова піти на подальше скорочення адміністративних видатків у розмірі до 9 млрд. євро. Ще на 0,5 млрд. євро адміністративних видатків запропонував скоротити Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой. Таким чином, згідно з новими пропозиціями, протягом наступних п’яти років загальна кількість посад в Комісії скоротиться на 2,5 тис.