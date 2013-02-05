У Вільнюсі нагадали про необхідність реформ в Україні

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. В Литві нагадують Києву про необхідність реформ для підписання угоди про асоціацію.

Як повідомляє сьогодні видання “Литовська трибуна”, про це напередодні візиту до Вільнюса Президента України Віктора Януковича заявила головний радник Президента Литви Йовіта Нелюпшиене.

“Україна хоче підписати угоду про асоціацію х ЄС, включаючи угоду про зону вільної торгівлі, однак для того, щоб ця угоди, текст якої вже узгоджено, була підписана ЄС виставив кілька вимог Україні”, - нагадала радник.

Вона зазначила, що передусім йдеться про реформу виборчого законодавства та про судову реформу, а також про вирішення проблеми політично вмотивованого правосуддя – як щодо справ, що вже розглядаються, так і щодо унеможливлення повторення таких справ в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович планує відвідати Вільнюс 6 лютого. В ході візиту він планує провести двосторонні переговори з Президентом Литви Далією Грібасукайте. Основними темами переговорів мають стати відносини Україна-ЄС, двосторонні відносини між Києвом та Вільнюсом, а також підготовка до саміту “Східного партнерства”, який має відбутися наприкінці листопада у Вільнюсі.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках щодо України висунула низку вимог для того, щоб угода про асоціацію могла бути підписана до саміту “Східного партнерства”. Серед них – реформа виборчого законодавства, вирішення питання політично вмотивованого правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.