Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон призначила нового голову Делегації ЄС в Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, ним став литовський дипломата Вігаудас Ушацкас.

У прес-службі зазначили, що з лютого 2010 року і до останнього часу він був представником ЄС в Афганістані.

В.Ушацкас зможе розпочати виконання своїх обов’язків після отримання акредитації.

В.Ушацкас, 48 років, перед призначенням на посаду представника ЄС в Афганістані, був міністром закордонних справ Литви з грудня 2008 по лютий 2010 року.

В 2000-2001 роках керував переговорами про приєднання Литви до ЄС, пізніше – працював на посадах Посла в США та Великобританії.