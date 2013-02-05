Європейська комісія пропонує уніфікувати санкції за підробку євро

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Європейська комісія пропонує уніфікувати санкції за підробку купюр та монет євро, а також посилити боротьбу з підробкою грошей в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Комісією проекті Директиви ЄС.

Проектом, зокрема, передбачається посилити транскордонну співпрацю країн-членів ЄС у розслідуванні злочинів з підробки грошей.

Крім того, передбачається запровадити в усіх країнах-членах мінімальну відповідальність за серйозні злочини у сфері підробки грошей терміном від 6 місяців ув’язнення. При цьому, максимальне покарання за такі злочини пропонується встановити на рівні щонайменше у 8 років.

Проект Директиви буде передано на розгляд Раді ЄС та Європарламенту.

За оцінками Євро комісії, з моменту запровадження євро в 2002 році, загальні збитки від його підробки сягнули 500 млн. євро.

В цілому, в обігу в світі знаходиться купюр євро на суму в 913 млрд., монет – на суму в 16 млрд. євро.