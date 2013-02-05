Соціалісти Європарламенту вирішили не продовжувати угоду з Партією регіонів

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Термін дії меморандуму про взаєморозуміння між групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту та українською Партією регіонів завершився восени 2012 року.

Про це під час спілкування у чаті на Фейсбуці заявив лідер соціалістів Європарламенту, австрійський депутат Ханнес Свобода.

“Угода між групою соціалістів та демократів та українською партією регіонів завершилася вже минулої осені. Ми перебуваємо в діалозі з Партією регіонів, однак ми чітко сказали, що успішна реалізація пропозицій спеціальної делегації ЄС на чолі з Олександром Кваснєвським та Петом Коксом є передумовою для подальшої тісної співпраці”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2010 року Партія регіонів та група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті підписали меморандум про співробітництво.

Згідно з документом, співробітництво мало бути у першу чергу спрямоване на поглиблення обізнаності та створення форуму для широкої дискусії щодо політичної ситуації в Україні та Європейському Союзі, обговорення процесів європейської інтеграції України, надання інформації щодо структур та політики соціал-демократичного руху в ЄС, а також підтримку прагнення Партії регіонів «подолати нинішню ситуацію серйозного партійно-політичного протистояння та встановити в Україні клімат демократичної згуртованості, включаючи посилення демократичних інституцій та верховенства права, а також подальший вільний розвиток ЗМІ.

Після винесенні перших вироків колишнім прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та іншим членам уряду, лідер соціалістів Х.Свобода заявляв про можливість розриву меморандуму про взаєморозуміння.

З червня 2012 року в Україні працює місія Європарламенту на чолі з Олександром Кваснєвським та Петом Коксом, яка відстежує кримінальні справи проти лідерів української опозиції.