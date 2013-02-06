Янукович назвав спірним рахунок ”Газпрому”

Київ. 6 лютого. УНІАН. Україна вважає спірним виставлений “Газпромом” рахунок за газ у 7 мільярдів доларів і готова вести переговори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на прес-конференції у Вільнюсі.

Як наголосив В.Янукович, усі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам господарюючих суб’єктів.

“Вони є спірними і ми дали відповідь “Газпрому”, - сказав Президент.

За словами В.Януковича, сьогодні Україна платить найбільшу ціну на газ, тому також веде переговори з Росією, оскільки вважає, що справедлива ціна - це ціна спотового ринку мінус транзит.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає у тому, що компанія виконала всі фінансові зобов`язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно із контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.