Перебування опозиціонерів у в`язницях України вплине на термін підписання угоди з ЄС

Вільнюс. 6 лютого. УНІАН. Президентом Литовської Республіки Даля Грібаускайте наголошує, що перебування представників української опозиції в тюрмі не є достойним рішенням і зволікання з вирішенням цих питань може спричинити подальшу затримку із підписанням Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором Януковичем у Вільнюсі, Д.Грібаускайте наголосила, що ЄС не диктуватиме Україні, як вирішувати це питання, але, за її словами, перебування опозиції в тюрмі «не є достойним рішенням».

“Саме тому ми звертаємось до влади, нагадуємо, що подальше зволікання з вирішенням саме цих питань може спричинити подальшу затримку із підписанням Угоди (про асоціацію України з Євросоюзом – УНІАН)”, - сказала Президент Литви.

Водночас Д.Грібаускайте висловила сподівання, що Україна виконає всі рекомендації ЄС, і Угоду про асоціацію буде підписано у цьому році.

Як повідомляв УНІАН, Президент Литви Д.Грібаускайте відвідала Юлію Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові 11 травня 2012 року.

Того ж дня Президент Литви обговорила з Президентом України Віктором Януковичем можливість ізоляції України з боку Європейського Союзу, якщо не буде вирішено питання щодо екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко.

Д.Грібаускайте повідомила журналістам після зустрічі з В.Януковичем: «Я казала, що коли не буде знайдено рішення з гарантіями лікування і гарантіями правовими всім ув’язненим від опозиції і будь-яким іншим людям, то, звичайно, до такої країни відношення буде критичним і звичайно, один або інший рівень ізоляції гарантований», - сказала Президент Литви.

Також Д.Грібаускайте висловила сподівання, що змогла донести до В.Януковича позицію Європейського Союзу щодо Ю.Тимошенко.

Президент Литви підкреслила, що «інформація, яка надходить від дружньої країни, інформація, яку каже друг, має бути почутою». «Я сподіваюся, що цю інформацію я змогла донести, звичайно, рішення буде за Президентом України», - зазначила Д.Грібаускайте.

Д.Грібаускайте також додала, що розуміє, наскільки важкою даному випадку є думка Європи для будь-якої держави.