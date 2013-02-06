Янукович наголошує, що курс на євроінтеграцію залишається незмінним

Вільнюс. 6 лютого. УНІАН. Курс України на євроінтеграцію є незмінним, але країна не може ігнорувати інших сусідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Вільнюсі Президент України Віктор Янукович.

Він нагадав, що питання інтеграції до Європейського Союзу чітко виписані в українському законодавстві.

Водночас В.Янукович зауважив, що Україна не може ігнорувати той факт, що рівень її товарообороту з країнами Митного союзу становить більше 60 млрд доларів.

“У документації чітко відображено питання пріоритетності європейського вибору, європейської інтеграції. Що стосується Митного союзу - ця інституція існує, і з нею треба шукати можливості і створювати моделі співпраці. І над цими питаннями ми також працюємо”, - сказав він.

У свою чергу Президент Литви Даля Грібаускайте наголосила, що одночасне підписання угод з Євросоюзом і Митним союзом є неможливим, оскільки ці угоди суперечитимуть одна одній.

“Я хочу чітко сказати: підписання й одного, й другого ніяким чином не може бути одночасним, тобто Україна має обрати одне або інше”, - сказала Президент Литви.

“Безперечно, Угода про асоціацію жодним чином не заборонить Україні торгувати з Росією і Митним союзом, але формальне підписання Угоди про асоціацію означає, що угода з Митним союзом не може бути сумісною”, - додала Д.Грібаускайте.