Українська баскетболістка стала кращою в Європі

Київ. 6 лютого. УНІАН. Гравця жіночої національної збірної України з баскетболу Аліну Ягупову визнано кращою молодою спортсменкою в цьому виді спорту в Європі. Це стало відомо за результатами голосування вболівальників і журналістів на сайті європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу FIBA-Europe, повідомляє офіційний портал федерації.

У відбірному турнірі Евро-2013 А.Ягупова була лідером збірної України за кількістю набраних очок (у середньому – 14,3 за матч) і за підборами (6,3). Нагадаємо, що в групі з п`яти команд збірна України посіла друге місце, пропустивши вперед лише команду Білорусі, і завоювала путівку до фінального турніру європейської першості, який відбудеться в червні у Франції. На рахунку українок у відбірному турнірі 5 перемог при 3 поразках.

А на молодіжному Євро (вік гравців не перевищує 20 років) лідер збірної набирала в середньому 26,6 очка, робила 5,1 передачі, 10,1 підбору і 3 перехоплення. А.Ягупова стала першою на турнірі за очками і передачами. Цей турнір відбувся в серпні минулого року в угорському Дебрецені, і збірна України посіла там підсумкове сьоме місце.

Президент FIBA-Europe Олаф Рафнссон відзначив: «Аліна – один із найперспективніших молодих гравців у Європі і, я впевнений, зможе зробити собі чудову кар`єру в дорослому баскетболі».