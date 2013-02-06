Янукович незадоволений співпрацею з Енергетичним співтовариством

Київ. 6 лютого. УНІАН. Україна не задоволена співробітництвом з Енергетичним співтовариством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на прес-конференції в Литві.

“Україна як член європейського Енергетичного співтовариства виконує всі зобов’язання перед Європейським Союзом. Крім того, ми намагаємось дуже оперативно реагувати на прийняті будь-які рішення і рекомендації, але ми не задоволені рівнем співпраці з Енергетичним співтовариством”, - сказав Президент.

Зокрема, він зауважив, що за три роки свого членства в цій організації, Україна не отримала навіть співчуття в питаннях газових відносин з Росією.

“Україна потрапила в форс-мажорні обставини, ми цього не відчули (співчуття - УНІАН)”, - сказав Президент.

Крім того, за його словами, Україну навіть ніхто не поставив до відома і не порадився з нею під час підписання документів з деякими країнами Європейського Союзу щодо будівництва «Південного потоку». В.Янукович підкреслив, що подібні рішення напряму стосуються інтересів України, а її позиція не була врахована. І навіть ніхто не дав відповіді на запитання України, які вона направляла в Європейське енергетичне співтовариство.

“Як приклад: коли нам Росія виставила рахунок в 7 мільярдів доларів штрафних санкцій, ми сподівались, що ми отримаємо коментарі з цього приводу з боку Енергетичного співтовариства, яка їхня точка зору... Для нас це було важливим з точки зору діалогу, який ми ведемо сьогодні в цих питаннях з Росією...”, - сказав Президент України, нагадавши, що неодноразово Україна направляла листи Європейському енергетичному співтовариству, але жодного разу не отримала відповідь.

“Ми вважаємо, що це є проблемою”, - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейське Співтовариство і Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв`язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, для створення стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку і соціальної стабільності.