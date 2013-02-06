Янукович назвав Литву стратегічним партнером в євроінтеграції

Київ. 6 лютого. УНІАН. Литва є стратегічним партнером України в питаннях євроінтеграції. Про це Президент України Віктор Янукович повідомив у заяві ЗМІ після завершення засідання Ради Президентів двох країн, повідомляє сайт глави держави.

Він зазначив, що одним із ключових питань під час його зустрічі з Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте була тема євроінтеграції України. «Литва традиційно є нашим стратегічним партнером у цих питаннях як країна, яка вже пройшла цей непростий інтеграційний шлях», - сказав Президент, додавши, що Україна сьогодні тільки проходить цей шлях. «Ми добре розуміємо, що це наші домашні завдання, ми їх зобов’язані виконувати», - зауважив він.

Процес євроінтеграції є тривалим, Україні не все вдається, але вона намагається робити висновки і не повторювати помилок, підкреслив глава держави. «Ті проблеми, які сьогодні виникають, - ми шукаємо рішення. Я переконаний у тому, що вони будуть знайдені», - сказав він.

Як зазначив В.Янукович, значна увага євроінтеграційним питанням була приділена зокрема й з урахуванням головування Литви в Євросоюзі у другому півріччі цього року.

У цьому контексті Президент також додав, що саміт Східного партнерства, який відбудеться в листопаді у Вільнюсі, матиме для України велике значення. «До цього часу, я сподіваюся, ми зробимо серйозні зрушення, і ми зобов’язані це зробити», - наголосив В.Янукович, який перебуває сьогодні у Вільнюсі з офіційним візитом.