Україна продовжує переговори з Росією про зниження ціни на газ

Вільнюс. 6 лютого. УНІАН. Україна продовжує переговори з Російською Федерацією щодо зниження ціни на газ, що купується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на прес-конференції у Вільнюсі.

“Росія не зацікавлена скорочувати ринок збуту для себе і зазнавати за рахунок цього збитків, а Україна не зацікавлена мати газ за ціною вище, ніж на ринку в Європі”, - сказав Президент.

В.Янукович відзначив, що сьогодні Україна платить найбільшу ціну на газ, тому також веде переговори з Росією, оскільки вважає, що справедлива ціна - це ціна спотового ринку мінус вартість транзиту.

“Тому ми вважаємо, що справедлива ціна на газ — це ціна спотового ринку мінус транспортування. Саме так ми ставимо питання. Ми не говоримо про якісь преференції”, - сказав Президент.

Крім того, Україна значну увагу приділяє енергозберігаючим програмам, а також збільшенню видобутку власного газу.

Кажучи про переговори з «Газпромом», Президент відзначив, що актуальним залишається питання стабільного транспортування російського газу споживачам. У цьому контексті надзвичайно важливим є забезпечення стабільної роботи української газотранспортної системи, яка потребує модернізації.

“Ми маємо вирішувати це питання спільно з нашими партнерами з Росії і Європейського Союзу”, - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Влада України, яка більше двох років безуспішно намагається домовиться з ”Газпромом” про зниження ціни на газ, що поставляється в країну, намагається також знизити свою залежність через низку проектів з диверсифікації поставок ”блакитного палива”. Серед них будівництво на Чорному морі терміналу LNG, збільшення внутрішнього видобутку і купівля газу у інших постачальників.

За словами прем`єр-міністра Миколи Азарова, Україна в найближчі 5-10 років планує вийти на видобуток сланцевого газу в об`ємі 20-30 млрд кубометрів на рік.

Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу у 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції і Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2013 року «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов`язання перед «Газпромом» у 2012 році.

Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний об`єм газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. При цьому він відзначив, що, окрім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 року посол РФ у Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.