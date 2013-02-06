Європарламент підтримав прискорення доступу на ринок генеричних ліків

Страсбург. 6 лютого. УНІАН. Європейський парламент на своєму засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні проект Директиви ЄС про прискорення доступу на ринок генеричних ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді Антонії Парванової (група ліберальних партій, Болгарія).

За доповідь проголосували 559 депутатів, проти – 54, утрималися – 72.

Проектом Директиви, зокрема, передбачається встановити максимальний термін схвалення рішення щодо ціни та страхового відшкодування за генеричні лікарські засоби в 60 днів. У випадку ж якщо йдеться про нові ліки – берегти нині чинний термін в 180 днів.

Крім того, депутати підтримали необхідність розкриття національними органами влади в цій сфері імен своїх експертів та їхніх декларації про прибутки для забезпечення прозорості в процесі схвалення рішень.

За даними Єврокомісії, генеричні лікарські засоби в середньому на 40% дешевше своїх фірмових аналогів.

Генетики можуть з’являтися на ринку ЄС через 2 роки після початку продажів оригінальних лікарських засобів. Разом з тим, досить часто їх поява затримується, в тому числі, через відсутність чітко визначеного максимального терміну схвалення рішень щодо їх ціни та відшкодування в рамках медичного страхування.