Янукович сподівається на підписання угоди про асоціацію у другій половині року

Київ. 6 лютого. УНІАН. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом під час головування Литви в ЄС і зацікавлена в подальшому розвитку та поглибленні двосторонніх стратегічних відносин з Литовською Республікою.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з головою Сейму Литви Відасом Гєдвіласом, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Глава держави зазначив, що Україну та Литву пов’язують тісні відносини. «Дуже цінуємо наші стратегічні стосунки», - сказав він, наголосивши на важливості розвитку їх торговельно-економічної складової.

Говорячи про міжнародне співробітництво, Президент подякував Литві за підтримку євроінтеграційних прагнень України та висловив сподівання на підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у поточному році. «Ми б хотіли, щоб у цьому році під час головування Литви в ЄС Україна підписала Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі», - сказав він.

В.Янукович нагадав, що для досягнення цієї мети нині в Україні активно впроваджуються реформи та відбувається адаптація вітчизняного законодавства до європейських стандартів.

У свою чергу голова Сейму Литви зазначив, що Україні варто й надалі дотримуватись динаміки реформ. Він висловив упевненість, що час, який залишився в України до саміту «Східного партнерства», що відбудеться в листопаді у Вільнюсі, необхідно ефективно використати, адже ще є кілька напрямків, в яких Україні потрібно працювати для наближення до ЄС. «Щоб Вільнюський саміт став успіхом і для України, і для Європи», - сказав В.Гєдвілас.

Він також запевнив Президента, що під час головування України в ОБСЄ вона може розраховувати на підтримку Литви.

Під час зустрічі сторони також обговорили низку питань зовнішньої і внутрішньої політики нашої держави.