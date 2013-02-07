Україна не зможе одночасно інтегруватися з ЄС та іншими наддержавними об`єднаннями

Київ. 7 лютого. УНІАН. Європейський комісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле наголошує на неможливості одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об’єднаннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі у Верховній Раді України з керівництвом ВР, головами фракцій та комітетів парламенту.

“Україна вже бере участь у зоні вільній торгівлі Співдружності Незалежних Держав і вільна – навіть підтримується – укладати угоди про зону вільної торгівлі з іншими партнерами. Разом з тим, також зрозуміло, що приєднання до будь-якої структури, яка передбачає передачу можливості встановлення тарифів та визначення торгівельної політики наднаціональному органу, означатиме, що Україна не зможе більше реалізовувати тарифну сітку, погоджену з Європейським Союзом в контексті поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі”, - сказав комісар.

Ш.Фюле зазначив, що Україна в такому випадку також не зможе регулювати такі питання як продовольчі стандарти та стандарти виробництва у відповідності до положень, визначених в Угоді про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з ЄС.

“Вона (Україна – УНІАН) не зможе економічно інтегруватися з Європейським Союзом. Тільки через Угоду про асоціацію Україна отримає потужності європейського інструментарію і зростатиме як сучасна, конкурентна та демократична європейська держава”, - наголосив комісар.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС та Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

Участь в Митному союзі передбачає узгоджену тарифну політику наднаціональним органом країн-учасниць.